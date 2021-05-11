Bakan Kasapoğlu: 19 Mayıs'ta İstiklal Marşımızı evlerimizden okuyacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde gerçekleşecek 19 Mayıs kutlamalarıyla ilgili konuştu. Kasapoğlu, "19 Mayıs günü saat 19:19’da bütün Türkiye aynı anda evlerimizin pencerelerine, balkonlarına şanlı bayrağımızla çıkarak, hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı okuyacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde kutlanacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası ile ilgili olarak bir açıklama yaptı.

"Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı layıkıyla, heyecanla, coşkuyla kutlayacağız" diyen Kasapoğlu, düzenlenecek etkinliklerle ilgili olarak bilgi verdi. Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi her yıl, 19 Mayıs'ı da kapsayan haftayı Gençlik Haftası olarak kutluyor, 81 ilimizin tamamında hayata geçirdiğimiz etkinliklerle bir asırlık milli şuurumuzu ilk günkü gibi diri tutuyoruz. Gençlik Haftamızın başlangıcını simgeleyen Anıtkabir ziyaretimizi erkene alarak, daha uzun bir Gençlik Haftası geçirmeyi amaçladık" diye başlayan Kasapoğlu, devamında şu bilgileri verdi:

'İlber Ortaylı'nın konuk olacağı 'Eşit Ağırlık Özel' programlarımız olacak'

"Sosyal medyadan takip edilebilecek Online Fotoğraf Yarışması sergimiz, Sahne Senin programı Gençlik Haftası özel yayını, İlber Ortaylı Hocamızın konuk olacağı ve Cansu Canan Özgen’in sunuculuğunu yapacağı Eşit Ağırlık Özel programlarımız olacak. Aynı zamanda yine Online Bilgi Yarışması, Çek Paylaş Etkinliği ve sporcularımızla olan buluşmalar, yine sosyal medyadan eş zamanlı olarak takip edilebilecek. Gençlik Haftası münasebetiyle ayrıca bir de Çevrimiçi Satranç Turnuvası organize ediyoruz. Yine o da sosyal medyadan canlı yayınlanacak.

'Zeynep Bastık ve Oğuzhan Koç konseriyle gençlerimiz keyifli vakit geçirecekler'

Bu özel haftada gençlerimizi büyük bir müzik ziyafetiyle buluşturmak istiyoruz. 18 Mayıs’ta Reng-i Hakkari ekibiyle halk oyunları ve halk müziği etkinliğiyle, 19 Mayıs akşamı da Zeynep Bastık ve Oğuzhan Koç konseriyle gençlerimiz keyifli vakit geçirecekler. Bütün bu etkinlikler yine online olarak takip edilebilecek. Öte yandan 81 vilayetimizden gelen temsilci gençlerimizle önce Gazi Meclisimize, 19 Mayıs sabahı Anıtkabir'e ve ardından Sayın Cumhurbaşkanımızla buluşmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gideceğiz.

'İstiklal Marşımız aynı geçen yıl olduğu gibi stadyumlardan, spor tesislerinden de çalınacak'