Danıştay, Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi savunması istedi

İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasının 10. yıldönümünde Danıştay 10. Daire, sözleşmeyi fesheden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Cumhurbaşkanlığı'ndan savunma talep etti.

Ankara Gazetecisi'nden Alican Uludağ'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımladığı kararla, 2011’de Türkiye’nin taraf olduğu Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Feshedilmesine hükmetti. Erdoğan, bunu Cumhurbaşkanına uluslararası sözleşmeleri onaylama yetkisi veren 9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3. maddesine dayandırdı.

Erdoğan’ın fesih kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle çok sayıda kişi ve kurum, Danıştay‘a başvurdu. Bunlar arasında CHP, barolar ve kadın örgütleri başı çekti. Açılan davaya bakan Danıştay 10. Daire, yürütmeyi durdurma kararından önce Cumhurbaşkanlığı’ndan savunma istedi. Danıştay, sözleşmenin neden iptal edildiğini hem usulü hem de esas yönünden gerekçelerini sordu.

Cumhurbaşkanlığı’nın göndereceği savunmanın ardından Danıştay 10. Daire, önce yürütmeyi durdurma, ardından ise iptal talebini karara bağlayacak.10. Daire, daha önce Ayasofya‘nın müze statüsünün iptal edilmesi kararına imza atmıştı.

Öte yandan bugün, İstanbul Sözleşmesi’nin 2011’de İstanbul’da imzalanmasının 10. yıl dönümü. 11 Mayıs 2011’de Türkiye, sözleşmenin ilk imzacısı olmuştu.