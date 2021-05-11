İşyerini açtı, üç gün üst üste ceza yedi: ‘Cebimde beş kuruş yok, yeter artık dayanamıyorum’

Balıkesir Sındırgı'da sanayide çalıştığı kaportacı dükkanında tam kapanma kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle üst üste 3 kez ceza yazılan İzzet Uludağ "Evimdeki televizyonu dahi sattım çocuklarıma kim bakacak? Kapalı dükkanda çalışıyorum. Gelip ceza yazıyorlar. Cebimde beş kuruş para yok, dayanacak gücüm kalmadı” dedi.

Sözcü’den Halil Ataş’ın haberine göre, İzzet Uludağ’ın Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sanayide çalıştığı kaportacı dükkanına tam kapanma kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle üst üste 3 kez para cezası yazıldı.

Kaportacı İzzet Uludağ, yaşananlara isyan ederek, “Erdoğan’dan başkasına oy vermedim. Bu mu karşılığı, adalet istiyorum” dedi.

‘Evimdeki televizyonu dahi sattım, çocuklarıma kim bakacak’

Sabahın 8’inde işbaşı yaptığını dile getiren İzzet Uludağ, şöyle konuştu;

“Evimdeki televizyonu dahi sattım, çocuklarıma kim bakacak? Kapalı dükkanda çalışıyorum. Gelip ceza yazıyorlar. Ben aç mı kalayım? Cebimde beş kuruş para yok, dört aydır iş yok. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Ben çocuklarını doyurmak zorundayım. Evimin kirasını 4 aydır ödeyemiyorum. Bekçi gelmiş ceza yazıyor. Adalet mi bu? Adalet istiyorum. Ben dilenmiyorum. Çalışıyorum.”