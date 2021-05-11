Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Düzenleme çalışmalarının maliyeti 4 milyon 412 bin 835 lira

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden, Havalimanı Yonca Kavşağı’ndaki parka yerleştirilen ‘karpuzun içinde çocuk’ heykeliyle ilgili yapılan açıklamada, kavşakta yapılan düzenleme çalışmaların maliyetinin 4 milyon 412 bin 835 lira olduğu bildirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin bilinen değerlerini yansıtan dört heykeli farklı bölgelere yerleştirdi.

Heykeller arasında, uzun yıllardır Diyarbakır karpuzunu tanıtmak için kullanılan 'içine çocuk sığacak kadar büyüktür' nitelemesine gönderme yapan bir heykel de bulunuyor.

Belediyenin Instagram hesabında 1930'lara ait bir fotoğraf ile bu fotoğraftan esinlendiği anlaşılan, havaalanı kavşağına yerleştirilen bir heykel de paylaşıldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Diyarbakır Büyükşehir Belediye (@diyarbakirbld)'in paylaştığı bir gönderi

Heykele çok sayıda olumsuz yorum yapıldı ve sosyal medyada tartışma başladı.

NTV'nin haberine göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, heykellerle ilgili yapılan tartışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, eleştirilerin saygıyla karşılandığı belirtilerek, kavşakta yapılan düzenleme çalışmaların maliyetinin 4 milyon 412 bin 835 lira olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: