Sarıgül: Lütfen İsrail'deki bu zulmü durdurun, yoksa biz Türk halkı olarak ne yapacağımızı biliriz

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. ABD ve Avrupa Birliği'ni de (AB) kınadığını söyleyen Sarıgül, "Çifte standartlı demokrasi olmaz, demokrasi senin demokrasin, inanç senin inancın olmaz. Lütfen İsrail'deki bu zulmü durdurun, yoksa biz Türk halkı olarak ne yapacağımızı biliriz" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kırklareli'nin Babaeski ilçesini ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Babaeski İlçe Başkanı Hakan İnanç ve ilçe yönetiminin karşıladığı Sarıgül, önce kısıtlamada muaf tutulan esnafı ziyaret etti.

Sarıgül, Mescid-i Aksa'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına değinip, ABD ve İsrail'i kınadı. Sarıgül, konuşmasında ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler'e (BM) de seslenerek, çifte standart uygulandığını belirtti.

İnsan hakları ve demokrasinin ikiyüzlü söylemlerle korunamayacağını belirten Sarıgül, "Haksızlık ve zulüm karşısında susmak inançlarımızla bağdaşmaz. Buradan soruyorum, nerede demokrasi, nerede insan hakları? Ey Amerika Birleşik Devletleri, ey Avrupa Birliği, ey Birleşmiş Milletler, neden sesinizi çıkarmıyorsunuz? Özgürlüğü, demokrasiyi, insan haklarını savunuyorsunuz ama ne yazık ki yanı başımızda olan dünyanın gözü önünde olan bu zulme karşı başkaldırmıyorsunuz. Zulüm, adaletin zırhıdır, biz herkesin adalet içerisinde yaşamasını arzu ediyoruz. Ben Babaeski'den diyorum ki; nerede insan hakları savunucuları?" dedi.

'Filistin'deki kardeşlerimizin haklarının korunması için mücadele edeceğiz'

Şişli Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde yaşanan Sinagog saldırısını hatırlatan Sarıgül, burayı hemen onardıklarını belirtti. Sarıgül, "Biz Türk insanı, biz Müslüman olarak 'incinsen de incitme' kültüründen geliyoruz. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki; Filistin'deki kardeşlerimizin haklarını, hukuklarının korunması için elimizden gelen bütün çabayı ve bütün mücadeleyi en iyi şekilde vereceğiz" diye konuştu.

Filistin vatandaşlarının yanında olduklarını belirten Sarıgül, şöyle devam etti:

"Filistin'de zulme uğrayan kardeşlerimizin yanındayız. Bu mübarek günde, ibadetlerini yapan kim olursa olsun, ibadeti hangi ırktan, kültürden, inançtan olursa olsun, ibadet yapan insanların üzerlerine ateş açmak, ne yazık ki 21'inci yüzyılda kabul edilebilir bir olay değildir. Amerika'yı kınıyorum, İsrail'i kınıyorum, Avrupa Birliği'ni kınıyorum.

'Çifte standartlı demokrasi olmaz'