İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Biz bu gurur nişanesini taşımaya kararlıyız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İstanbul Sözleşmesi hükümlerine belediye olarak uyacaklarını açıkladı.
"İstanbul Sözleşmesi, 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı vererek cinsiyet eşitliğine öncü olan genç Cumhuriyetin 2011’de pekiştirdiği gurur nişanesidir. Biz bu gurur nişanesini taşımaya kararlıyız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sözleşme hükümlerini uygulayacağız" notuyla paylaşımda bulunan Soyer, şu ifadeleri kullandı:
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Gelenek, namus ve başkaca bahanelerle toplumsal cinsiyet ayrımcılığından beslenen erkekler, her yıl yüzerce kadına şiddet uyguluyor. Her koşulda toplumsal cinsiyet eşitliğini savunacağız.
İstanbul Sözleşmesi, 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı vererek cinsiyet eşitliğine öncü olan genç Cumhuriyetin 2011’de pekiştirdiği gurur nişanesidir.— Tunç Soyer (@tuncsoyer) May 11, 2021
Biz bu gurur nişanesini taşımaya kararlıyız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sözleşme hükümlerini uygulayacağız. pic.twitter.com/hTmdzdDH22
- Kadın dizini kırıp evinde oturmayacak, istediği yerde kahkaha atacak. Dilerse kariyer yapacak dilerse anne olacak, her şeyi başaracak ve bu zihniyetle kadını hapsetmeye, baskılamaya, yok saymaya çalışan herkes kadının gücünü görecek.
- Bundan on yıl önce tarafı olduğumuz ancak bugün feshedilmiş olan uluslararası İstanbul Sözleşmesi, şiddetle mücadelenin önemli bir dayanağıydı. Ve şiddetle mücadelede uluslararası dayanışmayı da beraberinde getiriyordu. Ülkemizde imzalanmıştı. Türkiye’nin her yerinde şiddet gören kadınları koruyordu. Şiddet uygulayan erkeklere caydırıcı yaptırımlar ve cezalar getiriyor, şiddetle mücadelede devletlere, yerel yönetimlere çok önemli görevler yüklüyordu.
- İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak toplumun büyük bir çoğunluğunun kadınlar için ürettiği basmakalıp rollerin ve tanımların farkındayız. Belediyemizin tüm imkanlarıyla psikolojik ve fiziksel şiddet gören kadınların yanında olacağımızı bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum.
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‘Ya beni bulursa?’ diyen… ‘Ölmek istemiyorum’ diyen… ‘Yaşamak istiyorum’ diyen… Hayatı ve hakları için mücadele eden kadınların sesi olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Şiddetle mücadelede bahanelerin değil hukukun, insan haklarının ve eşitliğin üstün geldiği bir geleceğe el ele kavuşacağız."
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