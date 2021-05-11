İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Biz bu gurur nişanesini taşımaya kararlıyız

İstanbul Sözleşmesi, 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı vererek cinsiyet eşitliğine öncü olan genç Cumhuriyetin 2011’de pekiştirdiği gurur nişanesidir. Biz bu gurur nişanesini taşımaya kararlıyız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sözleşme hükümlerini uygulayacağız. pic.twitter.com/hTmdzdDH22

Gelenek, namus ve başkaca bahanelerle toplumsal cinsiyet ayrımcılığından beslenen erkekler, her yıl yüzerce kadına şiddet uyguluyor. Her koşulda toplumsal cinsiyet eşitliğini savunacağız.

‘Ya beni bulursa?’ diyen… ‘Ölmek istemiyorum’ diyen… ‘Yaşamak istiyorum’ diyen… Hayatı ve hakları için mücadele eden kadınların sesi olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Şiddetle mücadelede bahanelerin değil hukukun, insan haklarının ve eşitliğin üstün geldiği bir geleceğe el ele kavuşacağız."