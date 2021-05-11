Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul açıklaması: 'Yüzde 65 azalma var '

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan İstanbul’da sağlık yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantının detaylarını paylaştı. İstanbul'daki son duruma ilişkin bilgi veren Bakan Koca şunları ifade etti:
"İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvurular yüzde 65 azaldı. Hastaneye yatışlarda yüzde 50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var. İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde."
İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları %65 azaldı. Hastaneye yatışlarda %50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var. İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde. pic.twitter.com/9gA35otZKN— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 11, 2021
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