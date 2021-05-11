Bakan Varank'tan New York Times'ın Kudüs haberine tepki

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, New York Times Gazetesi’nin Kudüs haberine “Yazıklar olsun sana! The New York Times Katilleri haklı çıkarmayı ve dünyaya yalan söylemeyi bırakın” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Amerikan The New York Times Gazetesi'nin "Gazze'deki militanların roket atmasından sonra İsrail polisi, İsrail'deki durumu daha da gergin hale getiren ani müdahaleyle Kudüs'te Filistinli protestoculara karşı koydu" başlıklı haberine tepki gösterdi.

Varank; "Yazıklar olsun sana! The New York Times, katilleri haklı çıkarmayı ve dünyaya yalan söylemeyi bırakın. İsrail, tüm dünyanın şahitliğinde masum insanları öldürüyor ve kutsal yerlere saldırıyor. Gerçeği söylemek için tüm Filistinlilerin öldürülmesini bekleyecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

Shame on you! @nytimes



Stop vindicating murderers and lying to the world.



Israel is killing innocent people and attacking holy sites in the testimony of the entire world.



Are you going to wait for all Palestinians to be killed to speak the truth? https://t.co/mYBcrg3kWw — Mustafa Varank (@varank) May 11, 2021

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