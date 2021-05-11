Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistin açıklaması: Hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor

Suudi Arabistan ziyareti ve gündeme ilişkin Riyad'da açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırılarına yönelik "Hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor" dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan’la yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Filistin üzerindeki saldırılarına ilişkin "İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırılarını hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor" dedi.

Bakan, "Olağanüstü toplanacak BM Genel Kurulu'nda İsrail saldırılarına ilişkin inşallah bir karar çıkartacağız" ifadesini de kullandı.

Suudi Arabistan ile ikili ülke ilişkilerine değinen Bakan Çavuşoğlu "Suudi Arabistan ile son derece açık, samimi bir toplantı gerçekleştirdik. Diyaloğumuzu devam ettirme kararı aldık" dedi.

Görüşmeye ilişkin Twitter'dan da bir paylaşım yapan Dışişleri Bakanı şunları ifade etti:

"SuudiArabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Ferhan ile ülkelerimizi ilgilendiren olumlu gündem maddeleri üzerinde çalışma ve düzenli istişarelerde bulunma konusunda anlaştık. Yakın işbirliğimiz bölgedeki istikrar, huzur ve refaha katkı sağlayacak."

#SuudiArabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Ferhan ile ülkelerimizi ilgilendiren olumlu gündem maddeleri üzerinde çalışma ve düzenli istişarelerde bulunma konusunda anlaştık.



Yakın işbirliğimiz bölgedeki istikrar, huzur ve refaha katkı sağlayacak.🇹🇷🇸🇦 pic.twitter.com/OdfnIKIi8s — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 11, 2021

​