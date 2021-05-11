Bakanlık'tan Çin'den salatalık ithalatı yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çin'den salatalık ithalatı yapıldığına dair sosyal medyadaki paylaşımların gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Twitter hesabından "Sosyal medyada Çin’den salatalık (hıyar) ithal edilmiş gibi gösterilen paylaşımlar gerçeği yansıtmamakta olup, Çin’den ithalatımız bulunmamaktadır" şeklinde bir bilgilendirme yapıldı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"-Ülkemiz dünya salatalık üretiminde 19,9 milyon üretim ile dünya ikincisi konumundadır.

-2019-2020 piyasa döneminde yeterliliğimiz yüzde 107,9 olarak gerçekleşmiştir.

-Salatalık ithalatında gümrük vergisi yüzde 29,7 oranında uygulanmaktadır.

-Sosyal medyada Çin'den salatalık ithal edilmiş gibi gösterilen paylaşımlar gerçeği yansıtmamakta olup, Çin'den ithalatımız bulunmamaktadır."

Sosyal medyada Çin’den salatalık (hıyar) ithal edilmiş gibi gösterilen paylaşımlar gerçeği yansıtmamakta olup, Çin’den ithalatımız bulunmamaktadır. pic.twitter.com/1qTcneDP6e — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) May 11, 2021

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