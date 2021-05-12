Kılıçdaroğlu, Çubuk’ta linç girişiminde kendisine evini açan aile ile iftar yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Çubuk'taki linç girişiminde misafir olduğu aile ile iftar yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Köyü'nde Doruk ailesinin iftar davetine katıldı. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, Doruk ailesinin, iki yıl önce Çubuk'taki linç girişiminde Kılıçdaroğlu'nu misafir eden aile olduğu bilgisini verdi.

Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun bu akşam Akkuzulu Köyü'nde Doruk ailesi ile buluşarak birlikte iftar yaptığını, Deniz Demir sosyal medya hesabından duyurdu.

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Çubuk linç girişiminde evlerine misafir olduğu Doruk ailesinin iftar davetine katıldı. Davete Genel Başkanımızın eşi Selvi Kılıçdaroğlu’da eşlik etti. pic.twitter.com/HIi0Bcqroy — Deniz Demir (@demirdenizchp) May 11, 2021​

Ne olmuştu?

Piyade Er Yener Kırıkcı,Türkiye-Irak sınır hattında çıkan çatışmada yaşamını yitirmişti. Cenazesi, 21 Nisan 2019’da toprağa verildi. Kılıçdaroğlu'nun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP milletvekilleri ve Deniz Demir ile gittiği cenazeye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da katılmıştı.

Cenaze töreninde Kılıçdaroğlu’na linç girişiminde bulunuldu. Kılıçdaroğlu’na saldırıya ilişkin 36 kişi hakkında dava açıldı. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün 'kamu görevlisini kasten yaralamak' ve 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçlarından 1 yıl 8 aydan 3 yıl 10 aya kadar hapsi istendi.