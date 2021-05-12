Elitaş’tan Ruhsar Pekcan açıklaması: Dezenfektan fiyatlarını o günkü şartlarda değerlendirmek gerekir

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın bakanlığa kendi şirketinden dezenfektan satmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Fiyatları o günkü şartlara göre değerlendirmek lazım" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Konuşmasında, bakanlığaeski Ticaret Bakanıda değinen Elitaş, konuyla ilgili şu an Meclis'e sunulmuş bir teklifin olmadığını aktardı.

Teklifin Meclis'e sunulması halinde bir kanaat oluşturacaklarını ifade eden Elitaş, CHP'nin bu konuda vereceği önergeye Pekcan'ın cevap verdiğini anımsadığını söyledi.

Pekcan'a yönelik iddia ile Pekcan'ın "Aldım" dediği para arasında 20 kat fark olduğunu belirten Elitaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Etik olarak değerlendirilebilir mi? Değerlendirilebilir. Yaklaşık 3-4 liralık alkol fiyatlarının 25 liraya çıktığı bir dönemdi. Fiyatları o günkü şartlarla değerlendirmek lazım. Böylesine dünyayı zor durumda bırakan salgın dönemlerinde elinizde teknik imkan varken kamunun ya da ilgililerin dezenfektana ihtiyaç duyduğu bir dönemde 'Kusura bakmayın benim eşim bakan, vermiyorum.' demek ne kadar doğru olurdu, onu değerlendirmek gerekir. Bakılması gereken o malın kuruma verildiği tarih ve piyasadaki fiyattır."