Ceren Damar davasında 'Nazım Hikmet' kavgası

Akademisyen Ceren Damar cinayeti davasında sanık avukatı Prof. Dr. Vahit Bıçak'ın "Sanık Nazım Hikmet ile aynı soyadı taşıyor" ifadeleri üzerine sosyal medyadan, "Salak, bir de prof. olacak. Nazım Hikmet’in soyadı 'Ran’dır" yazan İsmail Çolak'a 7 bin TL para cezası verildi. Avukat Bıçak, istinafa başvurarak "Maddi zararım 150 bin TL” dedi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, akademisyen Ceren Damar cinayetine ilişkin davada sanık Hasan İsmail Hikmet’in avukatlığını yapan ve savunmalarında tartışmalı ifadeler kullanan Prof. Dr. Vahit Bıçak, duruşmada, "Sanık ülkemizin kıymetli değerlerinden Nâzım Hikmet ile aynı soyadı taşıyor” ifadesini kullandı.

Vatandaş İsmail Çolak da sosyal medya hesabı üzerinden Bıçak’ın açıklamasına ilişkin olarak "Salak @vahitbıçak, bir de Prof. olacak Nâzım Hikmet’in soyadı Hikmet değil, Ran’dır” mesajını paylaştı.

Bıçak’ın şikâyeti üzerine Çolak hakkındasuçundan Gölbaşı 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme "Sözkonusu mesaj içeriğindeki ‘salak’ ifadesinin sövmek suretiyle onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu” gerekçesiyle Çolak’averdi.

Avukat Bıçak sie kararı yeteriz bularak, istinafa başvurdu. Üst sınırdan ceza verilmesi talebinde bulunan Bıçak, "Hakkımda yürütülen sosyal medya linç kampanyası gerekçe gösterilerek 30 yıldır kadrolu öğretim üyesi statüsünde kamu görevlisi olarak görev yaptığım Polis Akademisi’nden ilişiğim haksız yere kesilmiştir. Aylık maaşım olan 13 bin TL’yi 28 Şubat 2020 tarihinden beri alamıyorum. Maddi zararım 150 bin TL” dedi.

Çolak’ın avukatları Cenk Yiğiter ve Senem Doğanoğlu da cevap dilekçesinde, “Müvekkilimizin kullandığı ‘salak’ ifadesi bir eleştiridir” ifadesini kullandı.