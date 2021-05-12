Hemşireler: 'Minnettarız' sözlerine inanmıyoruz, haklarımızı istiyoruz

Bugün, 12 Mayıs Hemşireler Günü. Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği (SA-HA DER) bir basın açıklaması yaparak, koronavirüs salgını sürecine dikkat çekti.

Dernek, "Biz pandemi boyunca yok sayılan, unutulan, itibarsızlaştırılan bir sağlık meslek grubuyuz. Son 10 yıl içerisinde yüzde 50'ye yakın gelir kaybımız var. Ve bu gelir kaybı ile beraber pandemide yeni iş yükleri de aldık. Elbette son gücümüze kadar salgında da en ön safta savaşacağız ama bir taraftan da var olan haklarımızın gasp edilmeye çalışılmasına itiraz ediyoruz" açıklamasında bulundu.

'Hemşire yardımcı sağlık personeli değildir'

SA-HA DER, koronavirüs pandemisi sürecinde hemşirelerin yaşadıkları zorluklara da dikkat çekti ve şunları ifade etti:

"Biz hemşireler bu süreçte fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak da en çok yıpranmış olanlarız. 420 Sağlık Şehidi verdik. 140 binden fazla arkadaşımız hastalandı. Pandemiye rağmen Mobbing ve Sağlıkta Şiddet durmadı. Yoğun çalışma koşullarından bulaş riskine karşı evlerimizden, çocuklarımızdan aylarca ayrı yaşamak zorunda kaldık. Yorulduk... Tükendik..."

'Minnettarız' sözlerine inanmıyoruz'

Hemşirelik mesleğinde hak ettikleri maddi ve manevi desteği görmek isteyen SA-HA DER, hemşirelerin talepleri ise şöyle: