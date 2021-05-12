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    Hemşireler: 'Minnettarız' sözlerine inanmıyoruz, haklarımızı istiyoruz

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği, 12 Mayıs Hemşireler günü vesilesiyle taleplerini dile getirdi. Hemşireler, koronavirüs pandemisi boyunca en ön saflarda mücadele ettiklerini dile getirdi, '''Minnettarız' sözlerine inanmıyoruz, haklarımızı istiyoruz" dedi.

    Bugün, 12 Mayıs Hemşireler Günü. Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği (SA-HA DER) bir basın açıklaması yaparak, koronavirüs salgını sürecine dikkat çekti.

     Dernek, "Biz pandemi boyunca yok sayılan, unutulan, itibarsızlaştırılan bir sağlık meslek grubuyuz. Son 10 yıl içerisinde yüzde 50'ye yakın gelir kaybımız var. Ve bu gelir kaybı ile beraber pandemide yeni iş yükleri de aldık. Elbette son gücümüze kadar salgında da en ön safta savaşacağız ama bir taraftan da var olan haklarımızın gasp edilmeye çalışılmasına itiraz ediyoruz" açıklamasında bulundu.

    'Hemşire yardımcı sağlık personeli değildir'

    SA-HA DER, koronavirüs pandemisi sürecinde hemşirelerin yaşadıkları zorluklara da dikkat çekti ve şunları ifade etti:

    "Biz hemşireler bu süreçte fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak da en çok yıpranmış olanlarız. 420 Sağlık Şehidi verdik. 140 binden fazla arkadaşımız hastalandı. Pandemiye rağmen Mobbing ve Sağlıkta Şiddet durmadı. Yoğun çalışma koşullarından bulaş riskine karşı evlerimizden, çocuklarımızdan aylarca ayrı yaşamak zorunda kaldık. Yorulduk... Tükendik..."

    'Minnettarız' sözlerine inanmıyoruz'

    Hemşirelik mesleğinde hak ettikleri maddi ve manevi desteği görmek isteyen SA-HA DER, hemşirelerin talepleri ise şöyle:

    • Hemşirelik mesleğinin görev alanlarının netleşmesi, mesleki tanımlamalar yasasının derhal çıkarılması,
    • Performansa dayalı ek ödeme sisteminden derhal vazgeçilerek ülkemizdeki ekonomik istikrarsızlık göz önünde bulundurularak temel ücretin en az yoksulluk sınırının üstüne çıkarılması ve yapılan/yapılacak olan tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılacak şekilde düzenlenmesi,
    • Yıpranma Payı Yasası'nın iptal edilerek, bütün sağlık emekçilerini ve geçmiş çalışma yıllarını kapsayacak, fiili çalışma şartına dayanmayan 5 yıla 1 yıl yıpranma payı olacak şekilde yeniden düzenlenmesi,
    • Yıllardır mücadele ettiğimiz 3600 Ek Gösterge'nin seçim vaadi olmaktan çıkarılması,
    • Kovid-19’un 'İlliyet Bağı' olmadan YASAYLA meslek hastalığı olarak kabul edilmesi,
    • Yıllık izin, emeklilik, istifa gibi temel özlük haklarımızı kullanmamız engellenemez, bu konudaki yasakların derhal kalkması,
    • Hakkınız ödenmez' 'Minnettarız' gibi sözlere inanmıyoruz ve bu tür nitelikler yerine sağlık çalışanlarının taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

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    Etiketler:
    pandemi, Koronavirüs, SA-HA DER, 12 Mayıs Hemşireler Günü, Hemşire
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