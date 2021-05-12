Yeni teşvik düzenlemesi: İstihdam edilen 5 sigortalı için kredi faiz ve kâr payı indiriminden yararlanılabilecek

TBMM gündemine gelmesi beklenen bir torba yasa teklifinde, 50'nin altında işçi çalıştıran işyerleri için yeni bir teşvik düzenlemesi yer alıyor. Yeni teşvik kapsamındaki işyerlerinde kapsama ilave olarak istihdam edilen en fazla 5 sigortalı için kredi faiz veya kâr payı indiriminden yararlanılabilecek.

Milliyet’ten Cem Kılıç’ın haberine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine önümüzdeki günlerde gelmesi beklenen torba yasa teklifinde yeni bir teşvik var.

50’nin altında işçi çalıştıran işyerlerine yönelik teşvik, özellikle salgından sonraki toparlanma sürecinde işverenlerin istihdam artışı sağlamalarına yardımcı olabilecek nitelikte.

Yeni teşvik 2021 yılı Mart ayında 50 ve altında işçi çalıştırılan işyerlerini kapsıyor. Mart ayında SGK’ya verdikleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde istihdam ettiği işçi sayısı 50 ve altında olan işyerleri yeni teşvikten faydalanabilecek.

Mart ayı itibarıyla 50 ve altında işçi çalıştıran işyerlerinde, 1 Temmuz 2021 ila 30 Haziran 2022 tarihleri arasında işe alınan kişilerden,yararlanabilecek.

Bu çerçevede işe alınan kişilerin işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam 10 günden fazla 4/a ve 4/c kapsamında sigortalı olmaması, isteğe bağlı sigortalı olmaması ve 4/b yani Bağ-Kur’lu olmaması gerekiyor.

Teşvik kapsamındaki işyerlerine teşvik kapsamındaki işçilerin işe alınması teşvikten yararlanmak için yeterli değil. Teşvike uygun kişilerin işe alınarak eski çalışanların işten çıkartılmasını engellemek adına, teşvike uygun kişilerin işe alındıkları işyerinde, işe alındıkları yıldan önceki yıldaki ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilmeleri şartı aranacak.

Dolayısıyla 2021 yılı içerisinde işe alınacak teşvike uygun kişiler, işe alındıkları işyerinde 2020 yılında istihdam edilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilmeleri halinde işverene teşvik verilecek.

'En az 1.162.6 lira tutarında destek alabilecek'

Teşvikten yararlanacak işverenler, teşvik kapsamındaki her bir işçi için 2021 yılında en az 1.162.6 lira tutarında destek alabilecek. Bu destek işverenin kamu bankalarından kullandığı kredilerin faiz veya kâr paylarından düşülecek.

Dolayısıyla işverenin teşvik kapsamında istihdam ettiği sigortalılar için SGK’ya ödediği primler, kamu bankalarından kullandığı kredilerin faiz veya kâr paylarından indirilecek. Böylelikle işverenin kullandığı kredinin maliyeti istihdam ettiği teşvikli kişi sayısı kadar azalmış olacak.

Yeni teşvik kapsamında teşvike uygun kişileri istihdam eden işverenler, bu kişiler için SGK’ya ödedikleri primleri 12 ay boyunca kredi faiz ya da kâr payından indirebilecekler.

Teşvik kapsamında istihdam ettiği işçiler için ödenen primler, teşvikin uygulamaya geçmesinden sonra 30 Haziran 2022’ye kadar kamu bankalarından kullanılacak kredilerin faiz ya da kâr payından indirilebilecek. Dolayısıyla işverenlerin teşvik kapsamındaki işçiler için ödeyecekleri primler, 12 aylık süreye müteakip olarak 30 Haziran 2022’ye kadar kullanılan kredilerin kar payı ve faizlerinden indirilebilecek.

Yeni teşvik kapsamındaki işyerlerinde teşvik kapsamında ilave olarak istihdam edilen en fazla 5 sigortalı için kredi faiz veya kâr payı indiriminden yararlanılabilecek.

Teşvik kapsamında, Mart ayında nakdi ücret desteğinden en az 20 gün yararlanmış kişilerin normal çalışma sürelerine dönmesi halinde de teşvikten yararlanmaları söz konusu olacak. Bu kişiler için Temmuz 2021 ve sonrasında işe alınma ve işsizlik kriteri aranmayacak.