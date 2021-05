Güney Kore menşeli 'implantlar'a damping soruşturması

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, yerli üreticiler Mode Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti, Şanlılar Tıbbi Cihazlar ve Medikal Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti ve AGS Medikal Ürünleri İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti tarafından yapılan başvuruya istinaden, Güney Kore menşeli "implantlar" ürününe yönelik damping soruşturmasının usul ve esasları düzenlendi.

Yapılan değerlendirmede, Güney Kore menşeli ürün için hesaplanan damping marjının ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu tespit edildi.

2018-2020 yıllarında Güney Kore'den gerçekleşen ithalatın birim fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarını kırdığı ve baskıladığı görüldü.

Yerli üretim dalı tarafından zarara ilişkin sunulan bilgi, belge ve deliller kullanılarak yapılan değerlendirmede, dönem sonu stoklarında artış, verimlilik, kapasite kullanım oranı, ürün nakit akışı ve pazar payı gibi ekonomik göstergelerde bozulmalar yaşandığı anlaşıldı.

Ayrıca Güney Kore'nin üretim kapasitesi ve ihracat kabiliyeti bakımından soruşturma konusu ürün bağlamında küresel pazarda önemli bir konuma sahip olduğu tespit edildi.

Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen Güney Kore menşeli ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara/maddi zarar tehdidine yol açtığı değerlendirildi.

Yapılan inceleme sonucu damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararıyla Güney Kore menşeli implantlara yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.