Habertürk yazarı Sevilay Yılman’dan İsrail’e tepki: Hitler’in ruhunu yaşatarak, atasının kemiğini sızlatan alçaklar

Habertürk yazarı Sevilay Yılman ‘Hitler’in ruhunu yaşatarak, atasının kemiğini sızlatan alçaklar’ isimli bugünkü yazısında, İsrail'e tepki gösterdi.

Yılman, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa bölgesinde Filistinlilere sert müdahalesiyle başlayan olaylara ilişkin olarak, "İsrail halkına daha fazla anlatmak lazım; Hitler faşizmi ile soylarının kurutulması adına geçmişte neler yapıldığını... Ve söylemek lazım; bugün sahip oldukları zihniyet ve Filistin halkına karşı sergiledikleri tavır sayesinde Hitler’in ruhunun Almanya’da filan değil, İsrail’de, Kudüs’ün batısında, dimdik ayakta olduğunu..." dedi.