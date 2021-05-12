İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: Atların yerini bilmemize imkan yok

Adalar'da sahiplendirilen atlara ilişkin İBB Başkanı İmamoğlu'nun atların Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sorumlu olduğunu söylemesi üzerine İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklama yaptı. Müdürlük, denetim ve kontrolün kendilerinde olmadığını, çiplerin uydudan ya da uzaktan izlenmesi gibi bir durumun olmadığını kaydetti.