Cumhuriyet gazetesinden Bakan Soylu'ya yanıt: İçişleri Bakanlığı tehdit makamı değildir

Cumhuriyet gazetesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına cevap verdi. Gazeteden yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı, gazeteleri suçlama ve tehdit etme makamı değildir” denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in itiraflarının ardından ortaya çıkanları ‘Derin İlişkiler’ ifadeleriyle manşetine taşıyan Cumhuriyet gazetesi hakkında kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla

terörle mücadele tarihimizin en Şanlı Komutanına çamur atan,

ortakları HDPKK için intikam alan,

Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir



Türkiye eski Türkiye değil



Hesabını hukuk önünde vereceksiniz — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) May 11, 2021

Soylu “Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla terörle mücadele tarihimizin en Şanlı Komutanına çamur atan, ortakları HDPKK için intikam alan, Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir Türkiye eski Türkiye değil. Hesabını hukuk önünde vereceksiniz” ifadelerini kullanmıştı.

‘Türkiye’nin en itibarlı ve en eski gazetesine saldırmak, kimsenin haddi değildir’

Cumhuriyet'ten, Soylu'nun paylaşımına yanıt geldi. Açıklamada, "Türkiye’nin en itibarlı ve en eski gazetesine saldırmak, kimsenin haddi değildir. İçişleri Bakanı’nın tehdit edici açıklamasını doğru bulmuyor ve iddialarını kabul etmiyoruz" denildi.

Gazeteden yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyet gazetesi, 97 yıllık saygın bir yayın kuruluşudur. Temel ilkemiz, habercilikte yansız ve objektif olmaktır. Haberi okuyucuya tam ve dürüst olarak vermektir. Ancak yazarlarımız olayları yorumlamakta özgürdür.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, dün paylaştığı sosyal medya mesajında Cumhuriyet gazetesini suçlamaktadır. Mafyanın birbiriyle çatıştığı, birbirini suçladığı bir konuya, Cumhuriyet’i kimse alet edemez. Buna, kimsenin hakkı yoktur. Cumhuriyet gazetesinin dün verdiği haberde, olayı objektif ve yansız olarak okuyucuya yansıttığı açık ve net olarak görülmektedir.

‘Cumhuriyet gazetesini kimse terörizmle suçlayamaz, teröristlerle birlikte gösteremez’

Türkiye’nin en itibarlı ve en eski gazetesine saldırmak, kimsenin haddi değildir. İçişleri Bakanı’nın tehdit edici açıklamasını doğru bulmuyor ve iddialarını kabul etmiyoruz. Daima Türkiye Cumhuriyeti’nin çıkarlarının yanında yer almış olan Cumhuriyet gazetesini kimse terörizmle suçlayamaz, teröristlerle birlikte gösteremez, terör örgütleriyle ilişkilendiremez. Mafya tartışmalarının ve kirli ilişkilerin içine Cumhuriyet gazetesini hiç kimse çekemez.

Görevleri anayasamızın koyduğu ilkelerle belirlenen İçişleri Bakanlığı, gazeteleri suçlama ve tehdit etme makamı değildir. Cumhuriyet gazetesi, yoluna korkusuz olarak devam edecektir."