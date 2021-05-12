Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra hastaneye kaldırılan ve solunum güçlüğü çektiği için entübe edilen oyuncu Burak Sergen yoğun bakımdan çıktı.

‘Sadakatsiz’ dizisinde ‘Haluk’ karakterini canlandıran oyuncu Burak Sergen, 11 Nisan’da evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kovid-19’a yakalandığı tespit edilen ve yoğun bakıma alınan oyuncu, solunum güçlüğü yaşayınca 22 Nisan’da entübe edilmişti.

60 yaşındaki oyuncunun eski eşi Işıl Sergen, Sergen'in yoğun bakımdan çıktığını, normal odaya alındığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Tv100’ün haberine göre, ziyaret yasağı olan oyuncunun önümüzdeki hafta hastaneden taburcu olması bekleniyor.