Düzce Ziraat Odası Başkanı, İsrail'den gelen tohum ve fideleri yerlere saçarak tepki gösterdi: Bundan sonra satmayacağız

Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarına İsrail’den gelen fide ve tohumları yerlere saçarak tepki gösterdi. Öztürk, "Bundan sonra hiçbir İsrail kökenli ne fideyi, ne de tohumunu Düzce Ziraat Odası olarak satmayacağız ve de sattırmayacağız" dedi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırılarını protesto eden Düzce Ziraat Odası, dünyanın en büyük tohum ve fide üreticisi olan İsrail'in, tohumlarını satmama kararı aldı.

İsrail'in şiddetinin desteklenmemesi gerektiğini kaydeden Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, "İsrail’in yaptığı şiddete sessiz kalmıyoruz, sessizde kalmayacağız" diyerek ellerinde bulunan fide ve tohumları yerlere saçtı.

Düzce Ziraat Odası Başkanı Öztürk, İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarına İsrail'den gelen fide ve tohumları yerlere saçarak tepki gösterdi: Bundan sonra satmayacağız https://t.co/CvjNPzWEjQ pic.twitter.com/TfH9yYBQi4 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 12, 2021

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Oda yönetimi olarak yeni bir karar aldıklarını ifade eden Öztürk, şunları söyledi:

"İsrail’in Müslümanlara her Ramazan ayında uygulamış olduğu şiddete isyansız kalmamak mümkün değil. Bir Türk olarak, bir Müslüman olarak bu şiddete sessiz kalmıyorum. Bütün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki insanların yaşadığı gibi biz de bu duruma isyan ediyoruz. Bundan sonra hiçbir İsrail kökenli ne fideyi, ne de tohumunu Düzce Ziraat Odası olarak satmayacağız ve de sattırmayacağız."