7 yıllık eşini defalarca bıçakladı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana gelen olayda, Burhan Emrah Şeker ve 7 yıllık eşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Burhan Emrah Şeker mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Kadın apartman boşluğuna çıkarak alt kat komşusundan yardım istedi. Seslerin duyan diğer komşular da evlerinden çıktı.

Komşular, Burhan Emrah Şeker'in elinden bıçağı aldı. Bu sırada ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanaması olan kadın, komşularından birinin aracı ile Körfez Devlet Hastanesi’ne götürüldü. 15 yerinden bıçaklanan kadın, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek ameliyata alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri Burhan Emrah Şeker'i gözaltına aldı. Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Çiftin 2 çocukları olduğu öğrenildi.