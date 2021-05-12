'Pişmiş tavuk almaya gidiyorum' dedi, 4 bin lira ceza yedi

Kırıkkale'de ekipler, dışarı çıkan kişilerin izin belgesi ile ikametgah adreslerini sorguladı. "Pişmiş tavuk almaya gidiyorum" diyen bir kişi de cezadan kurtulamadı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Ramazan Bayramı arifesinde de Kovid-19 denetimlerini sürdürdü.

Kent genelinde denetim yapan ekipler, cadde ve sokaklarda dolaşan vatandaşların izin belgelerine baktı. İkametgah adreslerini sorgulayıp ev mesafelerini kontrol etti.

Alışveriş gerekçesiyle sokağa çıkma kısıtlamasında adresinden uzak bölgede olanlara da ceza yazıldı. “Pişmiş tavuk almaya gidiyorum” diyen bir kişi de 4 bin 50 lira idari para cezasından kurtulamadı.