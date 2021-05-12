Akşener: Partimiz Temmuz'da yüzde 18'i bulacak

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "İYİ Parti yerelde ve genelde adım adım iktidara yürüyor. Yüzde 15-16 bandına oturduğu genel olarak kabul gören partimiz kuvvetle inanıyorum ki Temmuz'da yüzde 18’i bulacak. Göreceksiniz ondan sonrası da çorap söküğü gibi gelecek" dedi.

İYİ Parti Bursa Teşkilatı'nın dijital platformda gerçekleştirdiği bayramlaşma programına, 300’e yakın partili katıldı. İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener de bayramlaşma programına katılarak partililere sürpriz yaptı.

Akşener, partinin adım adım iktidara yürüdüğünü öne sürerek, Bursa’daki çalışmaların övgüyü hak ettiğini özellikle belirtmek istediğini ifade etti.

ANKA'nın aktardığı habere göre dijital platformdan partililere seslenen Akşener, şunları söyledi:

"Araştırma şirketlerinin neredeyse tamamının teyit ettiği kamuoyu yoklamalarına göre İYİ Parti yerelde ve genelde adım adım iktidara yürüyor. Yüzde 15-16 bandına oturduğu genel olarak kabul gören partimiz kuvvetle inanıyorum ki Temmuz'da yüzde 18’i bulacak. Göreceksiniz ondan sonrası da çorap söküğü gibi gelecek. Bizler yeter ki vatandaşımızla hep iç içe olmaya devam edelim ve onları, yaşadıkları tüm sorunları çözeceğimize, her biri birer yürek yarası olan dertlerine derman olmaya geleceğimize bütün samimiyetimizle inandıralım."

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu da Genel Başkan Akşener'e programa katıldığı için teşekkür ettiği konuşmasında "Genel Başkanımızın Bursa teşkilatımızdaki birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, özellikle sahada gerçekleştirdiği etkili çalışmalarla ilgili övgüde bulunması, bizlerde ayrı bir memnuniyet ve motivasyon yaratmıştır" dedi.