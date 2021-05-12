Prof. Dr. Ceyhan: Favipiravir önemli yan etkilere yol açmıyor

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavi rehberini güncelledi. Hastalığın tedavisinde kullanılan ve yan etkileri nedeniyle bir süredir tartışılan Hidroksiklorokin etken maddeli ilaç, rehberden çıkarıldı. Buna göre, hem hastanede hem de evde tedavi gören koronavirüs hastalarına hidroksiklorokin etken maddeli ilaç verilmeyecek.

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter hesabından, koronavirüs geçiren hastalar tarafından merak edilen tedavide kullanılan Favipiravir ilacına ilişkin açıklama yaptı.

Prof. Dr. Ceyhan, 'Favipiravir Kovid-19 tedavisinde güvenilir ve etkin mi?' başlığı ile yaptığı açıklamada, "Favipiravirin çok sayıda metaanalizde etkisi gösterilmemiş. Etkili olduğu iddiaları tıp dergilerinden çok, basın bültenlerinde ve Çinlilerin yayınlarında yer alıyor" diye yazdı.

Prof. Dr. Ceyhan, favipiravirin, hidroksiklorokinden farkına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı: