Sağlık Bakanı Koca'dan 12 Mayıs Hemşireler Günü mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Koca, hemşirelerin ağır risk altında verdiği mücadelenin kayıtlara geçmesi gerektiğini, Kovid-19 döneminin tarihçesine geçecek çok sayıda hemşirenin olduğunu ifade etti.