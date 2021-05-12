Öztrak'tan Bakan Soylu'ya: Ağar'ın bakanlığınızdaki yeni görevi nedir?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı:
"Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar "Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır" diyor. Mevcut İçişleri Bakanı S.S.e soruyorum; Ağar’ın bakanlığınızdaki yeni görevi nedir? Yetkisi nedir? Devlet krizi dediğimiz tam da budur."
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar”Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır.”diyor. Mevcut İçişleri Bakanı S.S.e soruyorum; Ağar’ın bakanlığınızdaki yeni görevi nedir? Yetkisi nedir? Devlet krizi dediğimiz tam da budur.— Faik Öztrak (@faikoztrak) May 12, 2021
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Yalıkavak Marina hakkındaki tartışmalara ilişkin "Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır" sözleriyle yanıt vermişti.
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