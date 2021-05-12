Şikayetçi olduğu hırsızla sokakta karşılaştı

Edirne’nin İpsala ilçesinde yaklaşık 2 ay önce bir otelden hırsızlık yaptığı iddia edilen H.D., Keşan'da sokak üzerinde karşılaştığı aynı otelin işletmecisi tarafından yakalanarak, polise teslim edildi.

Yaklaşık 2 ay önce İpsala ilçesindeki bir otelde meydana gelen olayda iddiaya göre H.D., tornavidayla penceresini açarak girdiği otelden 1 LCD televizyon ve kasadaki madeni paraları alarak, kaçtı. Otel işletmecisi Özgür Ötücü, polise başvurarak H.D. hakkında şikayetçi oldu.

Bugün, saat 15.00 sıralarında Keşan'da Büyük Cami Mahallesi Hal Geçidi Sokak üzerinde yürüyen Özgür Ötücü, karşılaştığı H.D.’yi yakalayarak, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, başka bir suçtan da aranma kaydı olduğu belirlenen H.D.’yi gözaltına alarak, emniyete götürdü.