AK Parti Sözcüsü Çelik: 'İsrail'in kendini savunma hakkı var' demek 'İsrail istediği zulmü yapabilir' demektir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Filistin ile ilgili Twitter'dan 'Irkçılık ve işgal sözlüğü' başlığı altında açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamaları şu şekilde:
- "İsrail’in kendini savunma hakkı var” demek, İsrail istediği zaman istediği zulmü yapabilir, herkes buna uygun bahane uydurmalı demektir.
Irkçılık ve işgal sözlüğü:— Ömer Çelik (@omerrcelik) May 12, 2021
1)İsrail’in kendini savunma hakkı var” demek, İsrail istediği zaman istediği zulmü yapabilir, herkes buna uygun bahane uydurmalı demektir.
- İsrail ve Filistinli gruplar arasında çatışma çıktı” demek, İsrail sebepsiz yere Filistinli sivil halka saldırdı demektir.
3) “Taraflara itidal ve sükünet tavsiye ediyoruz” demek, İsrail zalimce saldırdı, Filistinliler hiçbir saldırıya direnmesin, sadece ölümü beklesin demektir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) May 12, 2021
- Taraflara itidal ve sükünet tavsiye ediyoruz” demek, İsrail zalimce saldırdı, Filistinliler hiçbir saldırıya direnmesin, sadece ölümü beklesin demekti
- Çatışmada Filistinli kadınlar ve çocuklar hayatını kaybetti” demek, İsrail askerleri hedef gözeterek sebepsiz yere masumları öldürdü demektir.
5) “Filistinliler bir İsraillinin arabasını taşladı” demek, fanatik bir ırkçı İsrailli arabasını Filistinlilerin üzerine sürdü ve sonra da üstlerine ateş etti demektir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) May 12, 2021
- Filistinliler bir İsraillinin arabasını taşladı” demek, fanatik bir ırkçı İsrailli arabasını Filistinlilerin üzerine sürdü ve sonra da üstlerine ateş etti demektir.
- Kudüs’te sebebi bilinmeyen bir patlama oldu” demek, İsrail askerleri Mescid-i Aksa’ya ses bombalarıyla saldırdı demektir.
- “İsrail’de hükümet krizi var, Netenyahu hükümet kurmada zorlanıyor” demek, Netenyahu her türlü zalim provoskasyona başvurarak hakkındaki yolsuzluk gündemini örtmek için Filistinlilere saldıracak demektir
7) “İsrail’de hükümet krizi var, Netenyahu hükümet kurmada zorlanıyor” demek, Netenyahu her türlü zalim provoskasyona başvurarak hakkındaki yolsuzluk gündemini örtmek için Filistinlilere saldıracak demektir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) May 12, 2021
- “Kudüs İsrail’in bölünmez başkentidir” demek, Filistinlileri Kudüs’ten ve yeryüzünden silmek istiyorlar demektir.
- İsrail bölge ülkeleriyle normalleşme istiyor” demek, İsrail yeni ittifaklar kurarak zalimliklerine karşı yükselen haklı sesleri kesmek istiyor demektir
9) “İsrail bölge ülkeleriyle normalleşme istiyor” demek, İsrail yeni ittifaklar kurarak zalimliklerine karşı yükselen haklı sesleri kesmek istiyor demektir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) May 12, 2021
- Bu maddelerin sayısını yüzlerce artırabiliriz. Ciltlerce tutacak ırkçılık ve işgal sözlüğü yazabiliriz. Irkçı ve fanatiklerin zihniyet kodları bunlar. Bu sözleri bile bile kullanan siyasetçilere, kurumlara ve medya organlarına yazıklar olsun."
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