MEB'den 17 Mayıs için uzaktan eğitim açıklaması

MEB, 17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tam kapanma sürecinin son bulduğu 17 Mayıs Pazartesi günü ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında şunları ifade etti:

"17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır.

Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs'ta yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır."





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