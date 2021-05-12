Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: Bayramda ulaşım, yasaktan muaf olanlara ücretsiz olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Pandemi sürecinde yaşanan zorluklara değinilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

Ramazan Bayramı öncesinde pandemi nedeniyle alınan tam kapanma kararı sonrası, Ankara Büyükşehir Belediyemiz kent genelinde teyakkuza geçmiştir. Kapanan esnaf temsilcileri ve ihtiyaç sahibi ailelerimize 100 milyon TL'lik destek paketi açıklanmış, gerek nakdi gerekse gıda desteği süreç boyunca devam etmiştir.

Bu yıl yeniden başladığımız ‘6 Milyon Tek Yürek' kampanyamıza Ramazan ayı boyunca hayırsever vatandaşlarımız tarafından 25 milyon TL'ye yakın bir destekte bulunulmuştur. Dayanışma kervanımıza katılan ve kampanyamıza destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

'Kampanyalar devam edecek'

‘İftar Ver' dışındaki tüm kampanyalarımız devam edecek, Ankara dayanışma ile iyiliği yaymayı sürdürecektir. Bir yandan bu destekler sürerken bir yandan da zabıta ekiplerimiz bayram öncesinde kent genelinde gıda denetimlerinde bulunmuş, sağlık ekiplerimiz ise halk ekmek şubelerinden toplu taşıma araçlarına kadar birçok bölgede yoğun dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirmiştir.

Şehitliklerimiz başta olmak üzere ortak alanlar ile tüm merkez ve ilçe mezarlıklarında bakım işlemleri tamamlanmıştır. Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Fen İşleri ekiplerimiz yaklaşık 315 bin ton asfalt serimi yaparak Başkent'in yollarını yenilemiş, çevre ekiplerimiz bakım, budama ve çiçeklendirme çalışması yapmış, EGO ekiplerimiz metrolarda 25 yıldır ihmal edilen ray yenileme çalışmaları gerçekleştirmiş, ASKİ ekiplerimiz ise kentin dört bir yanında yeni imalat ve bakım çalışmaları sürdürmüştür.

'Doğu Türkistan ve Kudüs'teki zulmün bir an önce son bulmasını' temenni eden Başkan Yavaş, mesajını şöyle sürdürdü;