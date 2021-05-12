Bakan Soylu: 3 sivil vatandaşımızın kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen gün çok üzülmüştük. 3 sivilimizi Çukurca'nın Kazan Vadisinde katletmişlerdi. Odaya getirip infaz etmişlerdi. Kardeşleri, evlatları sahipsiz kalmış. Onları gittik ziyaret ettik. 'Bir millet sahibiyiz. Siz merak etmeyin, bunun hesabını soracağız' dedik. Hesabını sorduk. O çocuklarımızın kanı yerde kalmadı" dedi.

Ankara’dan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile birlikte Yüksekova’ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, AK Parti İl Başkanı Mütalip Özbek ve belde belediye başkanları karşıladı.

Bakan Soylu karşılama sonrası ilçenin Güllüce Mahallesinde bulunan Yüksekova Polis Özel Harekat Yaşam Merkezini ziyaret etti. Bakan Soylu’yu burada ise İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar karşıladı. Özel Harekat polisleri ile bir araya gelen Bakan Soylu, yaptığı konuşmada, terörle mücadelede başarılı operasyonlar gerçekleştiren güvenlik güçlerinin ve ailelerinin bayramlarını kutladı.

Bakan Soylu, şunları söyledi:

Allah’a hamdolsun. Güçlü bir Türkiye’nin, güçlü bir devletin, aziz asil bir milletin mensupları olarak yine bir aradayız. Allah’a hamdolsun. Milletimiz birlik içerisinde.

En son Kudüs’te zalim İsrail devletinin yaptığı o mazlumlara yaptığı içimizi karartıyor, kabul etmiyoruz. Onun için yaptığımız işin, uğraştığımız işin kıymetini bilmeliyiz. Biz çok güçlü, çok kudretli, çok kuvvetli olmalıyız.

Ayağımız yere vurulunca azametimizden, gücümüzden, kin ve hiddetimizden kimileri de ayağımızı yere vurunca mazlum ve mağdura sahip çıktığımızı, şefkatimizden işte geliyorlar diye bilmenizi istiyorum ki; güçlü ve kuvvetli olmalıyız.

Bakan Soylu, bayrak uğruna bu bölgede birçok şehit verildiğini anlatarak şöyle konuştu:

Bu topraklarda birçok arkadaşınız şehadet şerbeti içti. Tek sebebi. Ezanımıza kimse dokunmasın, bayrağımıza kimse ilişmesin. Namusumuza kimse halel getirmeye çalışmasın. Derdimiz budur. Bu derde divaneyiz, bu derdin peşindeyiz.

Bizler laf üreten değil, iş üreten bir milletin evlatlarıyız. Bizler dedikodu üreten değil, yol, huzur getiren bir milletin evlatlarıyız ve bunu hep birlikte yapmanın da gururunu, onurunu yaşıyoruz. Allah’a çok şükür bugün Yüksekova Özel harekattayız.

Bugün hep birlikte tuttuğumuz oruçlardan sonra bayrama giriyoruz. İbadet ettik, oruç tuttuk, Allah’a dua ettik, niyazda bulunduk. Rabbim bize yoksulluk göstermedi. Rabbim bizim yaptığımız duaları sadece memleketimiz için değil, etrafımızdaki coğrafya için, bugün sıkıntıda olan Müslümanlar için, bugün sıkıntıda olan Türkler için, bugün sıkıntıda olan kardeşlerimiz için, yaptığımız dualardan sen onlara kolaylık ver diye ramazan oruçlarını tuttuk.

Ellerimizi açtık, niyaz ettik. Şimdi de bayramda birlikteyiz. Bayram bir taraftan çocukların, bir taraftan da büyüklerimizin, bir taraftan eşlerin, bir taraftan mezarda yatan şehitlerimizin bayramıdır. Bayram yer altında, yer üstünde hepimizin bayramıdır.

Tüm şehitlerimizin tüm geçmişlerimizin ve bu memleket, bu millet için fedai can olan, gazi olan ve ahirete intikal etmiş tüm kahramanlarımız için bir Fatiha okuyalım.

Allah kabul etsin. Allah bizi onlara mahcup etmesin. İnanıyorum ki, ramazandan sonra çok daha güçlü çok daha kuvvetli adımlara ihtiyacımız var.

Son günlerde Hakkari dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışında düzenlenen operasyonlarda PKK'ya adım attırmayacak noktada olduklarını söyleyen Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı: