Kılıçdaroğlu'dan bayram hazırlığı paylaşımı: 'Arefe günü Selvi Hanım ve benim geleneksel gece mesaimiz başlar'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte yaptıkları bayram hazırlıklarını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medya hesabı Twitter'den Ramazan Bayramı öncesi bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Arefe günü Selvi Hanım ve benim geleneksel gece mesaimiz başlar. Her bayram tüm aile bir araya geliriz. Yarın birlikteyiz. İyi Bayramlar Türkiye!"

Arefe günü Selvi Hanım ve benim geleneksel gece mesaimiz başlar. Her bayram tüm aile bir araya geliriz. Yarın birlikteyiz 🥰

İyi Bayramlar Türkiye! pic.twitter.com/PzoXzTkRVj — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 12, 2021

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