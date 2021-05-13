Kılıçdaroğlu'dan bayram hazırlığı paylaşımı: 'Arefe günü Selvi Hanım ve benim geleneksel gece mesaimiz başlar'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medya hesabı Twitter'den Ramazan Bayramı öncesi bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Arefe günü Selvi Hanım ve benim geleneksel gece mesaimiz başlar. Her bayram tüm aile bir araya geliriz. Yarın birlikteyiz. İyi Bayramlar Türkiye!"
Arefe günü Selvi Hanım ve benim geleneksel gece mesaimiz başlar. Her bayram tüm aile bir araya geliriz. Yarın birlikteyiz 🥰— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 12, 2021
İyi Bayramlar Türkiye! pic.twitter.com/PzoXzTkRVj
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