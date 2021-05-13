TBMM Başkanı Şentop: İsrail'in saldırıları bayramı zehir eden bir tablo

Ramazan Bayramı namazını İstanbul'da Ayasofya Camii'nde kılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop namaz çıkışında açıklamalarda bulundu. Şentop, "(İsrail'in saldırıları) Bu, bütün İslam dünyasını, 2 milyarı aşkın dünyadaki Müslümanları rencide eden, üzen, bayramını zehir eden bir tablo" dedi.