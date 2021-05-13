Selçuk Bayraktar’tan Ramazan tebriği: Ya Rabbi, bizleri tüm dünya mazlumlarının esenliğe ulaştığı bayramlara kavuştur

Ya Rabbi,

Bizleri Filistin'in ve Kudüs'ün özgürlüğüne kavuştuğu,

İslam Alemi'nin tek yürek,

Bilimde, teknikte, kültür ve sanatta dünyaya lider olduğu,

Tüm dünya mazlumlarının esenliğe ulaştığı Bayramlara kavuştur.



Tüm inananların #RamazanBayramı mübarek olsun.🌺



Amin.