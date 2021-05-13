Selçuk Bayraktar’tan Ramazan tebriği: Ya Rabbi, bizleri tüm dünya mazlumlarının esenliğe ulaştığı bayramlara kavuştur

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Ramazan Bayramı’nı kutladı.
Ya Rabbi,— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 13, 2021
Bizleri Filistin'in ve Kudüs'ün özgürlüğüne kavuştuğu,
İslam Alemi'nin tek yürek,
Bilimde, teknikte, kültür ve sanatta dünyaya lider olduğu,
Tüm dünya mazlumlarının esenliğe ulaştığı Bayramlara kavuştur.
Tüm inananların #RamazanBayramı mübarek olsun.🌺
Amin.
Bayraktar “Ya Rabbi, bizleri Filistin'in ve Kudüs'ün özgürlüğüne kavuştuğu, İslam Alemi'nin tek yürek, bilimde, teknikte, kültür ve sanatta dünyaya lider olduğu, tüm dünya mazlumlarının esenliğe ulaştığı Bayramlara kavuştur. Tüm inananların #RamazanBayramı mübarek olsun. Amin” ifadelerini kullandı.
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