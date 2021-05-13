Alkol satışı yapan çiğ köfteciye polis baskını

Kırıkkale'de, alkol satışı yapılan çiğ köfteci dükkanına yapılan polis baskınında işyeri sahibi, 1 çalışan ve 2 müşteriye toplam 20 bin 250 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Bürosu Amirliği ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Kırıkkale’de, bir çiğ köfteci dükkanında alkol satıldığı yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, işyerine baskın yaptı. İşyerinde 2 kişinin alkol aldığını tespit eden ekipler, işyeri sahibi ve 1 çalışanı ile 2 müşteriye 4 bin 50'şer lira, işyerine de tam kapanma kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira olmak üzere toplamda 20 bin 250 lira ceza uyguladı. İşyeri hakkında tutanak tutuldu.