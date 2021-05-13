‘Hayvan hakları’ düzenlemesine yeniden revizyon: Hak değil koruma kanunu

10 yıldır çalışmaları devam eden ancak bir türlü Meclis’e sunulamayan düzenlemede sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, korunması ve sahiplendirilmesine ilişkin yeniden bir değerlendirme yapılması öngörülüyor.

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre, AK Parti, bir süredir rafta beklettiği ‘hayvan hakları’ düzenlemesini yeniden gündemine aldı.

Çalışmanın tamamlandığını ancak teklif olarak Meclis’e sunulmadan önce bazı başlıkların tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen AK Partili yetkililer, daha önce ‘Hayvan Hakları Kanunu’ olarak düzenlenmesi öngörülen mevzuatın, mevcut halindeki gibi ‘Hayvanları Koruma Kanunu’ adıyla teklife girebileceğini ifade ediyor.

Dünyadaki benzer kanunlarda hayvanlar için ‘hak’ tanımının yapılmadığı belirtilirken, hayvanların ‘aklı, iradesi, seçme hakkı ve kendisine verilen hakkı kullanma yeteneği’ bulunmadığı gerekçesiyle ‘hak’ yerine 'koruma' ifadesinin kullanılmasının daha doğru olacağı kaydediliyor.

Yeni düzenlemenin bir anlamda, ‘kedi-köpek’ kanunu gibi algılanabileceğine işaret eden AK Parti kurmayları, önce düzenlemenin diğer hayvanları da kapsayacak şekilde genişletilmesinin gündeme alındığını, ancak bu kez de karşılarına avcılık, balıkçılık gibi meslek gruplarının çıktığını ve bu nedenle bu yönde bir genişletmeden şimdilik vazgeçildiğini belirtiyor.

‘Sokak hayvanları 4 yıl içerisinde kısırlaştırılacak’

AK Parti’nin üzerinde yeniden çalışma kararı aldığı düzenlemeler arasındaki en önemli başlıklardan birini, ‘sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması’ konusu oluşturuyor. Sokak hayvanlarının 4 yıllık bir süreç içinde kısırlaştırılması planlanırken; diğer yandan türlerin korunması, hayvan sahiplendirme ve petshopların durumu ile ilgili yeniden bir değerlendirme yapılması öngörülüyor.

Hayvanlarla ‘cinsel ilişkide’ beyan sorunu

‘Hayvanlarla cinsel ilişki’ suçuna 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemede ‘beyan’ esasının, özellikle küçük yerleşim birimlerinde ‘soruna’ dönüşebileceğini savunan AK Partili yetkililer, bu düzenlemenin revize edilebileceğine de işaret ediyor.

Öte yandan AK Partili yetkililer, kurban bayramları dışında 'adak' adıyla yapılan hayvan kesimleri konusu için de bir formül arayışında olduklarını ifade ediyor.