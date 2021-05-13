Kılıçdaroğlu'ndan Twitch fenomenine çağrı: Chat'te hazır olduğunda haber ver

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere seslendiği videoda kullandığı ifadeler için "Bunları nasıl yapacaksınız?" diye soran Twitch fenomenine yayın çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Green Card başvurusu kabul olan gençlerin sevinç çığlıkları attığını söyledi.

"Bu gece gözüme uyku girmedi. Eminim sizlerin de gözüne uyku girmiyor. Sizinle oturup dertleşmek istedim. Gençleri bu noktaya kimler getirdi. Gençleri ülkeyi terk edecek hale kimler getirdi" diyen Kılıçdaroğlu, devamında "Çok üzgünüm, emin olun çok üzgünüm. Sizden biraz sabır istiyorum. Elinizden alınan tüm hakları size iade edeceğim. Tamamını telafi edeceğim. Vallahi de billahi de telafi edeceğim. Ülkenizde kalın, biz sizi seviyoruz" ifadesini kullandı.

Biliyorum siz de uyumuyorsunuz gençler, gelin biraz dertleşelim... pic.twitter.com/KBDMVIAnBz — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 10, 2021

'Nasıl yapacaksınız bu dediklerinizi?'

'Jahrein' adıyla bilinen Twitch fenomeni Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayarak, "Allah aşkına nasıl yapacaksınız bu dediklerinizi? 2018 seçim bildirgenizi okudum şimdi. Bana hiç yeterli gelmedi. Ne olur birileri çıkıp artık bu gençlik için ayakları yere basan sağlam bir plan açıklasın" notunu düştü.

Kılıçdaroğlu ise dün Jahrein'e bir yanıt vererek, "Konuşulacak çok şey var. Ben hazırım. Chat'te hazır olduğunda haber ver" dedi.

Konuşulacak çok şey var. Ben hazırım. Chat de hazır olduğunda haber ver. https://t.co/nGg1C2cqgZ — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 12, 2021

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