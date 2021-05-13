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    3 aşamalı plan: Yasaklardan sonra normalleşme adımları nasıl olacak?

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105131044491055-3-asamali-plan-yasaklardan-sonra-normallesme-adimlari-nasil-olacak/

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram sonrası kontrollü normalleşme dönemine geçileceğini açıkladı. Normalleşme adımlarının nasıl olacağı konuşulmaya başlandı. Masada ise 3 aşamalı bir plan mevcut.

    Artan koronavirüs vakalarını kontrol altına almak için uygulanan ‘tam kapanma’ 17 Mayıs’ta son bulacak. Kulislerde normalleşme adımlarının 3 aşamalı bir planla uygulamayla geçileceği belirtildi. İlk etapta İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerden gidenlerin nasıl döneceği masada. Yeni formül üzerinde çalışılıyor. 

    CNN Türk’ün haberine göre, pazartesi sonrası uygulanacak planlamada ilk etapta kafeler, restoranlar ve lokantalar saat 20.00’ye kadar açılıyor.

    Cumartesi sokağa çıkma yasağı yok

    Sokağa çıkma yasağı artık 19.00'da değil eskisi gibi 21.00'den sonra olacak. Cumartesi günleri ise sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. İlk etapta sokağa çıkma kısıtlamasının pazar günü sürmesi bekleniyor.

    Okullar bu sene açılmayacak

    Kulislere göre bu sene okullar açılmayacak, yani uzaktan eğitim devam edecek. Her şey yolunda giderse okulların en erken Eylül, Ekim döneminde eğitime başlaması bekleniyor.

    İkinci aşama 31 Mayıs’ta başlayacak

    Planlamanın ikinci aşamasındaki belirlenen tarih ise 31 Mayıs. İkinci aşama adımlarının bu tarihte başlaması bekleniyor. Bu dönemde kafe, restoran, lokanta gibi işyerleri 22.00'de kapanmaya başlanacak ancak kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranla kullanıma açık olacak.

    Sokağa çıkma kısıtlaması yok

    Daha küçük işletmeler, kahvehane ve çay ocağı gibi yerler için valilik üzerinden izin çıkarılacak. Örnek olarak kapınızın önüne masa atarak çalışın denilebilecek. Bu dönem pazar günü de sokağa çıkma kısıtlaması da olmayacak.

    Üçüncü aşama Temmuz’da

    Üçüncü aşama için işaret edilen tarih Temmuz ayı, hayat neredeyse normale dönecek. Düğünler belirli kısıtlamalarla yapılabilecek. Kafe ve restoran gibi yerler ise 23.45'e kadar açık olacak ama yine de kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranda kullanılabilecek.

    Nargileciler ve gece kulüplerinin ise açılması beklenmiyor.

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    Etiketler:
    Restoran, Kafe, Sokağa çıkma yasağı, kulis, Plan, Normalleşme, Kovid-19, Koronavirüs, tam kapanma, Türkiye
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