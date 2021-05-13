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    Süleyman Soylu

    Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e yanıt: İddianı her şeyin açığa çıkması için yargıya taşıyorum, operasyon faresi gibi kaçma

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    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105131044491092-bakan-soyludan-sedat-pekere-yanit-muptezel-operasyon-elemanina-sesleniyorum/

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Soylu, "İddianı, iftiranı, her şeyin açığa çıkması için yargıya taşıyorum. Ben adalete teslimim. Sen de operasyon faresi gibi kaçma, ülkene gel adalete teslim ol. Sen de operasyon faresi gibi kaçma, ülkene gel adalete teslim ol" dedi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında açıklama yaptı. Aylardır bu senaryonun bu noktaya geleceğini beklediğini ifade eden Soylu, "Birilerinin elinde operasyon elemanı olan mafya pisliği, yıllarca bu ülkede tehdit ve şantajla pek çok insanın canını acıttı. Devlet ve millet gibi kutsal kavramların ardına sığınarak kan emici oldu, her türlü pisliğe bulaştı" dedi.

    Soylu, Türkiye'nin bunlarla mücadele ederek temizlendiğini ve yükseldiğini belirterek "Kullandığı uyuşturucunun beynini yok ettiği, müptezel operasyon elemanına sesleniyorum: İddianı, iftiranı, her şeyin açığa çıkması için yargıya taşıyorum. Ben adalete teslimim. Sen de operasyon faresi gibi kaçma, ülkene gel adalete teslim ol" ifadesini kullandı.

    Bu sırada muhalefet partilerini ve bazı gazeteleri de eleştiren Soylu, Peker'e yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü: 

    • "Elbette ki cesaret aldığın bir yerler vardır. Tüm iftira ve ithamlarına mal bulmuş mağribi gibi sarılan ve 'şereflice' siyaset malzemesi haline getiren Nasıl olsa Kemal Kılıçdaroğlu gibi ağabeyin var. Nasıl olsa Meral Akşener gibi ablan var. Nasıl olsa Ali Babacan gibi kardeşin var. Nasıl olsa Ahmet Davutoğlu gibi hocan var. Nasıl olsa Birgün gibi gazeten var. Nasıl olsa Cumhuriyet gibi gazeten var. Nasıl olsa Sözcü gibi yayın organın var. Nasıl olsa FETÖ’nün sosyal medya ağı var Nasıl olsa HDPKK’nın tam desteği var.
    • Nasıl olsa bu tiyatroya günlerdir aval aval bakan, her şeye konuşup laf söyleyen ama hala Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını anlamayan, şimdi susan ödlekler var. Hükümetlerimiz ve partimiz terörden uyuşturucuya kadar pek çok suç kaynağında Cumhuriyet tarihimizin en başarılı sonuçlarını üretti. Ancak, başından itibaren en en başarılı olduğu alan, mafyadan bu ülkeyi ve milleti kurtarmaktır."

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'mafya pisliklerine ve onların pis oyunlarına müsaade etmediğini için' minnettar olduğunu söyleyen Soylu, "İddiana, iftirana gelince. Senin gibi kalleşlerle ve müptezellerle yüzleşe yüzleşe Türkiye bu noktaya geldi. Üzerime düşeni alıyor ve yüzleşiyorum. İstanbul ve Bursa mahkemelerinde iki dosyan var. İstanbul’daki dosyanın başlangıcını bilmiyorum. Ancak dosyanın yeniden hareketlenmesi ve operasyona dönmesinde bizatihi katkım var. Bursa’daki dosya ise bir kişinin şahsıma şikayeti ile baştan sona benim takibim" diye yazdı.

    'Bayram günü bu müptezellikle kendilerini meşgul ettiğim için aziz milletim beni bağışlasın'

    Soylu, "Hayatının bir noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa aziz milletimizin gözü önünde idam dahil her türlü cezaya, aşağılanmaya razıyım. Bayram günü bu müptezellikle kendilerini meşgul ettiğim için aziz milletim beni bağışlasın. Çünkü beni tanıyanlar ve birlikte çalışanlar bilir ki mafyadan nefret ederim" ifadesini kullandı.

    Beş yıla yakın İçişleri Bakanlığı döneminde mesai arkadaşlarına bu konuda hangi talimatları verdiğinin, nasıl tavizsiz olduğunun, yerel, bölgesel ve ulusal yüzlerce çetenin çökertilmesi sonucu ile açık olduğunu belirten Soylu, sözlerini şöyle noktaladı:

    "Allah’a hamdolsun olsun mafyaya hayat hakkı tanımadık. Böyle bir ihmali, devletime ve milletime ihanet sayarım. Bedeli ne olursa olsun terörle uyuşturucu ile organize suç çeteleri ile ve tüm suç unsurları ile mücadelemiz kökünü kazıyana kadar devam edecektir."

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