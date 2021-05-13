AK Parti araştırması: Nisan ayı itibariyle Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 51 civarında

AK Parti Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, son yaptırdıkları anketin sonuçlarıyla ilgili olarak Sabah gazetesinden İsa Tatlıcan'a açıklamalarda bulundu.

'Gençlerin ve moda tabirle Z kuşağının AK Parti'den uzaklaştığı' görüşüne katılmadığını belirten Şen, "Çünkü bilimsel veriler ve dolayısıyla siyasi gerçekler bunun tam tersi. Gençlerin birinci partisi AK Parti'dir" diyen Şen, bunun, bundan önceki tüm seçimlerde böyle olduğunu söyledi.

Şen, "Şöyle ki, Z kuşağının AK Parti'ye verdiği oy, CHP'nin parti oyunun 10 puan üzerinde. X ve Y kuşağının AK Parti'ye verdiği oy ise CHP'nin 15 puan üzerinde. Gençliğin lideri Tayyip Erdoğan, gençliğin partisi de AK Parti'dir" ifadesini kullandı.

Millet İttifakı'nın siyasi olarak temel sorununun, 'lider merkezli bir toplumda liderlerinin olmaması' olduğunu ifade eden Şen, "Halbuki, lider yüzde 70'ler seviyesinde seçmen davranışını etkiliyor ve yüzde 50'ler seviyesinde de birincil faktör olarak öne çıkıyor. Tam bu noktada doğal lideri olmayan parçalı bir yapı olarak çıkıyor karşımıza Millet İttifakı. Saydığınız isimler içinde ise Mansur Yavaş daha çok hüsnükabul görüyor" diye konuştu.

Devamında "AK Parti'nin oy oranı nisan ayı itibarıyla yüzde 40'larda ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 51 civarındadır. Yani, seçimden sonra az bir düşüş var ama salgın şartlarında bu son derece normaldir" bilgisini veren Şen, şunları kaydetti:

'Ufukta ikinci tur görünmüyor'

"Seçim ikinci tura kalırsa seçmen Millet İttifakı'nın etrafında toplanır deniliyor. Acaba seçmenin bundan haberi var mı? Seçmen, Sayın Erdoğan'a tutunmuş vaziyette, bırakmıyor. Bunun yankısı ta Kudüs'ten geliyor. Siyasi konuşmalarda adı geçen isimleri tek tek Sayın Cumhurbaşkanı'mıza karşı sorduğumuzda, her senaryoda Sayın Erdoğan yüzde 50'nin üstünde görülüyor. Bu durumda ufukta ikinci tur görünmüyor.

'Halka sorduğunuzda en beğenilen lider Sayın Erdoğan'

Tüm bilimsel kamuoyu araştırmaları bize 2023'te en önde olacak partinin AK Parti olduğunu ve lideri şimdiden belli olan Cumhur İttifakı'nın ipi göğüsleyeceğini işaret ediyor. Zira, halka sorduğunuzda en beğenilen lider Sayın Erdoğan, ülke sorunlarıyla en baş edebilecek kişi yine Sayın Erdoğan olarak çıkıyor. Sayın Erdoğan'la takip eden ikinci siyasi arasında 3-4 kat beğeni farkı var.

'AK Parti ile ikinci parti olan CHP arasında neredeyse iki kata yakın fark var'