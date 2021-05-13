Boşanma aşamasındaki eşini kaçırıp, ailesini arabayla ezdi

İstanbul Bayrampaşa’da meydana gelen olayda, iddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşi Derya K.’nın ailesinin yaşadığı eve gelen Cengiz K., ayrılmak istemediğini dile getirdi.
Yaşanan tartışmanın ardından adam, eşini zorla arabaya bindirdi. Kadının ailesi arabayı durdurmak için önüne geçti. Aracıyla geri gelerek kaçmaya çalışan Cengiz K., eşinin kız kardeşini, annesini ve mahalle sakinlerinden Cumhur Mert’i ezdi. Arabanın altında kalan 2’si kadın 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaçırdığı eşini bir süre sonra Bayrampaşa’daki bir sokakta serbest bırakan Cengiz K. kaçmaya çalıştı. Olay yerinde incelemelerini yapan Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Cengiz K.’yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Cengiz K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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