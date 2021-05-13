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    Mehmet Ağar

    Soylu'nun tepkisinin ardından konuşan Mehmet Ağar: Bütün meslektaşlarımdan kalben özür diliyorum

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    Mehmet Ağar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tepkisinin ardından "Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır" ifadesi için özür diledi. Ağar, "Kusur benim, bütün meslektaşlarımdan kalben özür diliyorum" dedi.

    Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, kendisi hakkında ileri sürülen 'marina' iddiasına cevap verirken kullandığı "Bizi buradan uzaklaştırınca yapılacak olan da belli; buraya mafya çökecek. Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır" ifadesi için özür diledi.

    Sözcü TV'de Erdoğan Aktaş'ın sorularını yanıtlayan Ağar, bu ifadesine gelen eleştirilerin tümüne hak verdiğini söyledi. "Olayın kızgınlığından bir sürç-i lisan söz konusu. Emniyet teşkilatı mensupları çok değerli arkadaşlarımız. Bugün Türkiye'de organize suç örgütlerine nefes aldırmıyorlar. Benim bu tabiri kullanam fevkalade yanlıştır. Özellikle Sayın İçişleri Bakanı, gerçekten kendisini takdirle takip ediyorum. Fevkalede başarılı bir görev sürecini devam ettiriyor" diyen Ağar, şöyle devam etti:

    • "Devlet her konuda terörle mücadele olsun, organize suçlar olsun her konuda olaya hakim. O bir kızgınlıkla ağzımızdan çıkan bir söz oldu. Saygı Bey'i de aradım. Kalem namusu olan bir gazeteci, bu konuyu fevkalade uygun bir şekilde aktardı. Kusur benim, bütün meslektaşlarımdan kalben özür diliyorum. Sayın Bakan'ın liderliğinde, öncülüğünde cansiperane bir mücadele sergiliyorlar. Bu emeği görmezden gelmek, hele benim için asla söz konusu olmaz. Hatam budur, ben de bunu kabul ediyorum."

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağar'ın bahsi geçen ifadesiyle ilgili olarak "Bu süreçte belki dil sürçmesidir diye hala tekzibini beklediğim cümle, 'Biz olmasak idik oraya mafya çökecekti' cümlesidir. İnşallah saygısız gazetecinin çarpıtmasıdır. Benim devletim Libya'ya ve Karabağ'a çökülmesine izin verdi. Kıytırık bir marinaya mafya bozuntularının çökmesine fırsat vermez. Türkiye, eski Türkiye değil" demişti.

    'Yüreği yeten gelir Türkiye'ye'

    Ağar, Aktaş'ın "Sedat Peker'in yaptığı açıklamalar var, adınız da sıklıkla geçiyor" şeklindeki ifadesi üzerine de "Bu şahısla benim muhatap olmam söz konusu değildir. Liderlik falan, kolay iş değildir. 'Mensubudur' diyelim. Bu konuda söyledim; benim dokunulmazlığım yok, bir şeyim yok. Devlet her türlü araştırmayı yapar. Kendisinin bu sözleri üzerine bayram sonu avukatım vasıtasıyla yargıda gerekli müracaatlar yapılacaktır. Yüreği yeten gelir Türkiye'ye, bu konuda hesabı alır. Avukatlar gerekli girişimleri yargı nezdinde yapacaklardır" diye konuştu.

    'Bir devlet başkanı rica etti, ben de bu görevi kabul ettim' sözüne açıklık getirdi

    Ağar, yine marina konusuyla ilgili yaptığı "Bir devlet başkanı rica etti, ben de bu görevi kabul ettim" açıklamasına dair de konuştu. Orada bir yanlış anlaşılma olduğunu söyleyen Ağar, "Saygı Bey'i tenzih ederim. Şimdi mesele şudur, Ben 25 sene olmuş devletten ayrılalı. 15 sene siyasette, bazı büyük holdingler yönetim kurulu üyelikleri hep teklif ettiler. Hiçbirini kabul etmedim, etmem de" dedi. Ağar, şunları kaydetti:

    • "Ancak burada benim söylediğim şu, iki devlet başkanımız Cumhurbaşkanımız ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı arasında kardeşliğe yakın bir ilişki var. Zaten merhum Aliyev'den bu yana iki millet iki devlet bir millet anlayışı var. Dolayısıyla son Karabağ  olayı çıktığı gibi kardeşlik olağanüstü gelişti.
    • Bunun öncesinde Türk-Azerbaycan kardeşliğini sarsmaz bir biçimde güçlendirecek şekilde Marina sahiplerinin ricası üzerine ben bu görevi kabul ettim. Türk özel sektöründe hiçbir görevi kabul etmedim. Bunu kabul etmemin sebebi, Türkiye ile Azerbaycan var olan kardeşliğinin pekişmesi amacı."

    Ağar, hakkında FETÖ davası bulunan Mübariz Gurbanoğlu'nun "Mehmet Ağar'ın ricasıyla Pensilvanya'ya gittik" şeklindeki iddiasıyla ilgili yöneltilen "Gurbanoğlu ile Fethullah Gülen'i ziyarete gittiğiniz söylendi. Siz mi götürdünüz onu?" sorusuna da "Şu kadar söyleyip kapatacağım. Kendisi defalarca oraya gitmiştir, herkes bilir. Bir seferinde beraber gitmiştik. Benim gidiş gelişimden de devletin bilgisi vardır. Dönüşümden. Bu kadarını söyleyip kapatalım" yanıtını verdi.

    Etiketler:
    Sedat Peker, Özür, İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Mehmet Ağar
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