İstanbul'da en çok kazanın yaşandığı 10 kara nokta belirlendi

Geçen yıl polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 14 bin 913 trafik kazasında 91 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 bin 338 kişinin de yaralandığı İstanbul’da polis ekipleri, en çok kazanın yaşandığı 10 kara noktayı incelemeye aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının yoğun olduğu bölgeleri inceleyerek 10 kara nokta belirledi.

İstanbul'daki trafik yoğunluğu ve meydana gelen kazalar sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik ekipleri de kazaların önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kentte geçen yıl polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 14 bin 913 trafik kazasında 91 kişi yaşamını yitirirken, 19 bin 338 kişi de yaralandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarını azaltmak ve kazaların yoğun olduğu bölgelerde önlem almak için ‘kara nokta’ çalışmasını güncelledi.

Çalışma kapsamında, 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihlerinde trafik kazalarının en çok meydana geldiği 10 nokta belirlendi.

Buna göre, söz konusu tarihlerde yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının en yoğun olduğu yerlerin başında 33 trafik kazasının meydana geldiği Haliç Köprüsü'nün girişi ve çıkışı yer aldı.

Bunu 31 kaza ile D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisi, 20 kaza ile D-100 Zeytinburnu Metrobüs durağı takip etti.

İstanbul'da 2020'de trafik kazalarının yoğun olarak yaşandığı noktalar şöyle sıralandı:

- Haliç Köprü giriş çıkışları/33 kaza

- D-100 Cevizlibağ mevkisi/31 kaza

- D-100 Zeytinburnu Metrobüs durağı mevkisi /20 kaza

- Piyale Paşa Bulvarı OPET mevkisi/16 kaza

- Vatan Caddesi Akdeniz Kavşağı/14 kaza

- TEM otoyolu Sultangazi ayrımları mevkisi Edirne yönü/13 kaza

- D-100 Kozyatağı mevkisi/12 kaza

- Pendik Sahil Yolu Bulvar Gül Sokak Kavşağı/12 kaza

- Büyükdere Caddesi Ortaklar Caddesi Kavşağı/11 kaza

- Barbaros Bulvarı İETT Kışla Önü Durağı mevkisi/10 kaza