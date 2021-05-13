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    İSİG Meclisi: Nisan ayında en az 249, yılın ilk dört ayında en az 735 işçi hayatını kaybetti

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    İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin verilerine göre Nisan ayında en az 249, yılın ilk dört ayında en az 735 işçi hayatını kaybetti.

    İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG) verilerine göre, Ocak ayında en az 203 işçi, Şubat ayında en az 139 işçi, Mart ayında en az 144 işçi ve Nisan ayında en az 249 işçi hayatını kaybetti. 

    2021 yılının ilk dört ayında en az 735 işçi yaşamını yitirdi. 249 emekçinin 214’ü ücretli (işçi ve memur), 35’i kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor.

    Ölenlerin 19’u kadın işçi, 230’u erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, ticaret, eğitim, sağlık ve belediye iş kollarında gerçekleşti.8 çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi ölümleri tarım, inşaat ve konaklama iş kollarında gerçekleşti.

    51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 95 emekçi bulunuyor: Çiftçi ve esnaflar ile tarım, maden, kimya, ağaç, ticaret, büro, eğitim, ticaret, inşaat, enerji, taşımacılık, sağlık, spor, güvenlik ve belediye işçileri.

    5’i Suriyeli, 5’i Pakistanlı ve 1’i Bulgaristanlı 11 göçmen/mülteci işçi hayatını kaybetti. Ölen işçilerin 24’ü sendikalı. Sendikalı işçiler maden, kimya, eğitim, büro, metal, gemi, sağlık ve belediye iş kollarında çalışıyordu.

    Ölümler en çok ticaret/büro/eğitim, tarım/orman, inşaat/yol, belediye/genel işler, sağlık, taşımacılık, konaklama, metal, güvenlik ve madencilik iş kollarında gerçekleşti.

    En fazla ölüm nedenleri Kovid-19, ezilme/göçük, trafik/servis kazası, yüksekten düşme, boğulma, patlama/yanma ve intihar.

    Nisan ayında Kovid-19 nedenli ölümler en çok ticaret/büro/eğitim, sağlık, belediye/genel işler ve güvenlik işkollarında meydana geldi.

    14 yaş ve altı yaş grubunda 4 işçi, 15-17 yaş grubunda 4 işçi, 18-27 yaş grubunda 17 işçi, 28-50 yaş grubunda 114 işçi, 51-64 yaş grubunda 77 işçi, 65 yaş ve üstü yaş grubunda 18 işçi, ve yaşı bilinmeyen 15 işçi hayatını kaybetti.

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    Etiketler:
    Ölüm, İSİG, işçi, Türkiye
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