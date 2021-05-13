İBB'den kayıp atlarla ilgili yeni açıklama

Kayıp atlar konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın genelgesinde atıfta bulunularak "Sevkiyat başladığı andan itibaren İBB’nin herhangi bir yetki veya sorumluğu kalmamaktadır" dendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar'daki atların sahiplendirilmesiyle ilgili yasa ve mevzuatlara göre belediyenin sorumluluğunun, sevkiyat sonrası bittiği açıklamasını yaptı.

İBB'den yapılan açıklamada, Adalar'da faytona koşulan atlardan satın alınan 1179'undan 860'ının şeffaf ve yasalara uygun şekilde sahiplendirildiği belirtildi.

Mikroçipleri takılıp sağlık raporları alınarak sevkiyatı yapılan atların ilgili kurumlara protokolle teslim edildiği aktarılan açıklamada, bütün sürecin ilgili kurumlarla iş birliği, karşılıklı bilgilendirme ve mevzuat temelinde yürütüldüğü ifade edildi.

"Atların kimliklendirilmesi ve izlenmesi işi ' Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik ' çerçevesinde sadece Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yetki ve sorumluluğundadır. Yönetmeliğin, 'Tek tırnaklılar için kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar' başlıklı 7. maddesinin, 2. fıkrasında, 'Bu Yönetmelik çerçevesinde, tek tırnaklıların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması ile ilgili işlemlerin yürütülmesinden Bakanlık yetkili ve sorumludur.

' çerçevesinde sadece Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yetki ve sorumluluğundadır. Yönetmeliğin, 'Tek tırnaklılar için kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar' başlıklı 7. maddesinin, 2. fıkrasında, 'Bu Yönetmelik çerçevesinde, tek tırnaklıların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması ile ilgili işlemlerin yürütülmesinden Bakanlık yetkili ve sorumludur. Bakanlık gerektiğinde bu yetkinin bir kısmını ve tamamını aşağıdaki şartları sağlayan ilgili kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere devredebilir' hükmü bulunmakta. Bu çerçevede, resmi veteriner hekimler tarafından kimliklendirilen atlar, mikroçiplenerek Bakanlığın Türkvet Bilgi Sistemi'nde bulunan tek tırnaklı bölümüne işlenmektedir. İBB tarafından sahiplendirilen 860 atın sevkiyatı ise Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli olan resmi veteriner hekimin düzenlediği Veteriner Sağlık Raporu ile gerçekleştirildi. Bu raporda atların gittiği işletmenin numarasından vergi numarasına kadar bilgiler net görülmektedir."

Atların ve faytonların satın alınması sürecine değinilen açıklamada, yönetmeliklere göre atların kimliklendirilmesi ve izlenmesi işinin Tarım ve Orman Bakanlığında olduğu anlatıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi'ne göre nakil öncesi atların muayene edilmesi, sağlık raporunun verilmesi ve sevkiyat izninin resmi veteriner hekimin görevi olduğu vurgulandı.

"Sevkiyat başladığı andan itibaren İBB’nin herhangi bir yetki veya sorumluğu kalmamaktadır" denen açıklamada şunlar kaydedildi: