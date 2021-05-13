CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya: Siyasetin saygın isimlerinden bahsederken ağzını yıka

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'e verdiği yanıtta kullandığı "Nasıl olsa Kemal Kılıçdaroğlu gibi ağabeyin var. Nasıl olsa Meral Akşener gibi ablan var. Nasıl olsa Ali Babacan gibi kardeşin var. Nasıl olsa Ahmet Davutoğlu gibi hocan var" ifadesini eleştirdi.

Kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Soylu'nun bahsi geçen açıklamasını alıntılayan Özkoç, "Senin muhatabın yarattığın mafyalardır. Şimdi onlarla savaşıyorsun. Siyasetin saygın isimlerinden bahsederken ağzını yıka. Sen Genel Başkanı olduğun partiyi bırakıp, makam uğruna başkalarına biat ettin. Bir kere devletinin yanında ol, makamı bırak, çık topluma gerçekleri açıkla" dedi.