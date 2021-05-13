Ankara'da ücretsiz Wi-Fi hizmetinin verildiği meydan sayısı 27'ye yükseldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi, Hacı Bayram Veli Camii ve Bahçelievler Adnan Ötüken Parkı’nın da eklenmesiyle ücretsiz Wi-Fi hizmeti verilen meydan sayısını 27’ye yükseltti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla uzaktan eğitim alan öğrencilerin yararlanması için 918 mahallede ücretsiz Wi-Fi hizmeti sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu hizmeti genişleterek kent meydanlarına taşımaya başladı.

Projenin ilk etabında kentin 35 meydanına yapılması planlanan çalışmada Ankara Kalesi, Hacı Bayram Veli Camii ve Bahçelievler Adnan Ötüken Parkı'nın da eklenmesiyle ücretsiz Wi-Fi hizmetinin verildiği meydan sayısı 27'ye yükseldi.

Ankara'nın farklı noktalarında toplam 10 milyon metrekarelik alana ücretsiz internet sağlanmasının planlandığı proje her geçen gün daha da yaygınlaştırılırken, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda bugüne kadar 1 milyon 900 bin metrekarelik alan ücretsiz internetle buluşturuldu. 'wifi.ankara.bel.tr' adresi üzerinden aktifleştirilen meydanlar tek tek gösterilirken, vatandaşları hızlı, güvenli ve ücretsiz internetle buluşturan hizmet kapsamında devreye alınan ücretsiz 1’inci etap Wi-Fi noktaları (Faz1) şöyle:

512. Sokak İvedik, Adnan Yüksel Caddesi, Akyurt Cumhuriyet Meydanı, Batıkent Meydan (GİMSA Önü), Elmadağ Kent Meydanı, Haymana Kent Meydanı, Kalecik Kent Meydanı, Polatlı Kent Meydanı, Şehit Salim Akgül, Ayaş Kent Meydanı, Bala Kent Meydanı, Beypazarı Atatürk Parkı, Çamlıdere Ali Semerkandi Türbesi, Güdül Kent Meydanı, Kahramankazan Kent Meydanı, Kızılcahamam (Soğuksu Gidişi), Nallıhan Kent Meydanı, Şereflikoçhisar Ankara Caddesi, Evren Kent Meydanı, Ulus Meydanı, Sıhhiye, Keçiören Belediyesi önü, Zafer Çarşısı, Çubuk Kent Meydanı, Ankara Kalesi, Hacı Bayram Veli Camii, Bahçelievler Adnan Ötüken Parkı.

Sırada sekiz meydan var

Merkez ve ilçe meydanlarına ücretsiz WI-FI uygulaması kapsamında kalan meydanlarda da kısa sürede internet erişimi sağlanması hedeflenirken, yüzde 70'i tamamlanan Faz1'in yüzde 30'unu oluşturan 8 nokta ise şöyle: Kızılay Meydanı, Güvenpark, Beşevler Üniversiteler Bölgesi, Batıkent Meydan, Etimesgut Tren Garı, Gökkuşağı Yolu, Sincan Lale Meydanı ve Çayırhan Kent Meydanı.