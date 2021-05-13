Bakan Koca: Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda tam kapanma dönemine değindi. Koca, "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" ifadesini kullandı.