Samsun'da hastanede oksijen tüpü patladı: 1 yaralı

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle oksijen tüpü patladı.

Samsun’da İlkadım ilçesinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Erhan Çakır görev yaptığı hastanenin acil kısmında bulunan kırmızı alandaki oksijen tüpünü sarı alandaki bir odaya taşıdı.

Bu sırada tüpü yerine takmak isteyen Çakır'ın elinde oksijen tüpü patladı.

Patlama sonucu yüzünün ve vücudunun belli bölgelerinde yanıklar oluşan Erhan Çakır hemen tedavi altına alındı. Patlamanın ardından olay yerine olay yeri inceleme polisleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından Erhan Çakır'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hasta almaya gittiği sırada oksijen tüpünün patladığını söyleyen Çakır, "Hemen odadan çıktım. Yüzüm ve vücudumda yanıklar oluştu" dedi.